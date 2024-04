Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Paulínia - Reprodução: Google Street View

Publicado 23/04/2024 15:33

Uma pessoa morreu e outras três pessoas ficaram feridas na madrugada do último domingo, 21, após serem baleadas durante uma festa em uma chácara na região de Saltinho, em Paulínia, interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a morte do jovem, de 19 anos, foi constatada no local. Ainda de acordo com a investigação, as outras vítimas foram socorridas no pronto-socorro da cidade. Não foram dados detalhes sobre o estado de saúde delas.



A polícia ainda busca pelo suspeito. "Testemunhas informaram as características do carro em que o atirador chegou. Posteriormente, o veículo foi encontrado e, em seu interior, havia bitucas de cigarro e uma identidade, que foram submetidas a exames periciais", disse a pasta.



O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Paulínia, onde seguem em andamento as investigações para prender o autor do crime.