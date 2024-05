Aeroporto local se encontra inoperante em função das fortes chuvas no RS - Airbus/Divulgação

Aeroporto local se encontra inoperante em função das fortes chuvas no RSAirbus/Divulgação

Publicado 05/05/2024 12:28 | Atualizado 05/05/2024 12:29

A Latam Airlines Brasil divulgou uma nota afirmando que todos os seus voos com origem ou destino a Porto Alegre (POA) desde o sábado (4) até as 23h59 da próxima sexta-feira (10) estão cancelados, com possibilidade de postergação, visto que o aeroporto local se encontra inoperante em função das fortes chuvas.





A nota diz ainda que "a Latam orienta que os seus passageiros evitem se deslocar para o Aeroporto Salgado Filho (POA) e que consultem com antecedência o status de seus voos de/para Caxias do Sul e Passo Fundo em



Por fim, o comunicado afirma que a companhia está oferecendo flexibilidade para quem tem voos até o próximo domingo, com origem ou destino às localidades, sem multa ou diferença tarifária, e com possibilidade de reembolso. Se o cliente quiser solicitar o reembolso, é necessário preencher o formulário de solicitação de reembolsos, informando o seu código de reserva e o número do ticket. A operação da companhia em Caxias do Sul (CXJ) e Passo Fundo (PFB) segue normal com a possibilidade de impactos em função das chuvas na região.A nota diz ainda que "a Latam orienta que os seus passageiros evitem se deslocar para o Aeroporto Salgado Filho (POA) e que consultem com antecedência o status de seus voos de/para Caxias do Sul e Passo Fundo em https://www.latamairlines.com/br/pt/flight-status .", explicou.Por fim, o comunicado afirma que a companhia está oferecendo flexibilidade para quem tem voos até o próximo domingo, com origem ou destino às localidades, sem multa ou diferença tarifária, e com possibilidade de reembolso. Se o cliente quiser solicitar o reembolso, é necessário preencher o formulário de solicitação de reembolsos, informando o seu código de reserva e o número do ticket.

Tragédia

Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil neste domingo, 5, as fortes chuvas que atingem as cidades gaúchas já registram 75 mortes confirmadas e seis em investigação , 155 feridos e ao menos 103 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 88 mil estão desalojadas e mais de 16 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 334 cidades foram afetadas e mais de 780 mil pessoas sofrem com as inundações.

fotogaleria

Na última quarta-feira, 1º, o governador do estado Eduardo Leite (PSDB) declarou estado de calamidade pública . A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial.

"O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de Plano Marshall de reconstrução", disse. "Um plano de excepcionalidade em processos, em recursos, em medidas absolutamente extraordinárias. Porque, como eu insisto, quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência e da demora", completou.

Leite reforçou que o momento "histórico" exige medidas "absolutamente extraordinárias, porque quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência", declarou a jornalistas no início desta noite de sábado.



O governador gaúcho frisou que as diferenças políticas precisam ser colocadas de lado no momento em que o estado enfrenta fortes chuvas. "Temos que estar à altura do que a história nos exige, como lideranças públicas, colocando de lado qualquer diferença neste momento", afirmou.



Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.