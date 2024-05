Bebê foi resgatado pelo telhado de uma casa em Lajeado, um dos municípios mais afetados - Divulgação

Cenas de resgates dramáticos — terrestres ou aéreos — têm revelado o desespero de quem ainda busca auxílio de autoridades em regiões totalmente tomadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Um deles foi o resgate de um bebê pelo telhado de uma casa em Lajeado, um dos municípios mais afetados.



Conforme vídeo publicado nas redes sociais, o resgate foi realizado pelo 2º Batalhão de Aviação do Exército, Batalhão Casimiro Montenegro Filho na sexta-feira, 3.

Durante a ação, o profissional quebra parte do telhado com um tijolo para conseguir se posicionar melhor para entregar a criança em segurança para outro colega dentro do helicóptero. O registro da operação emocionou internautas, que elogiaram as equipes de busca.

Outros três bebês forão resgatados em Encantado e Canoas. Entre os resgatados hoje, estão um bebê de 4 meses na região de Encantado que estava com pneumonia e foi levado com a mãe para tratamento em Lajeado.

Nas redes sociais, moradores estão pedindo ajuda para resgatar parentes ilhados nas cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os pedidos acontecem em um cenário em que a mobilização do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários não tem sido suficiente para realizar os resgates necessários em todo o Estado. Em Gramado, uma família escapou por pouco de um deslizamento de terra na madrugada de quinta-feira, 2.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.