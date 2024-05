Colégio Agostiniano São José, no Belenzinho, zona leste da capital paulista - Reprodução/SAEA

Colégio Agostiniano São José, no Belenzinho, zona leste da capital paulistaReprodução/SAEA

Publicado 05/05/2024 16:47

Um estudante de 15 anos do Colégio Agostiniano São José foi agredido por um colega na terça-feira, 30. A instituição de ensino fica no Belenzinho, zona leste da capital paulista. Logo após o ocorrido, o estudante foi amparado no mesmo instante por um professor no local e diretamente encaminhado para a enfermaria, onde recebeu os primeiros socorros, de acordo com a escola particular.

"Nosso foco imediato foi comunicar prontamente o responsável pelo aluno, que seguiu para o colégio. Nossa equipe proporcionou assistência contínua aos pais, e todos os cuidados necessários ao estudante até o encaminhamento para o hospital", disse o colégio, por meio de comunicado.

A escola afirmou que uma investigação interna detalhada foi aberta para apurar os fatos relacionados ao incidente, e as imagens das câmeras de segurança que registraram o episódio já foram encaminhadas para as autoridades policiais competentes, de acordo com a instituição de ensino.

"Enfatizamos que estamos comprometidos em cooperar integralmente para que o caso seja esclarecido com a maior brevidade possível. Além disso, seguimos em contato com as famílias envolvidas, acompanhando constantemente o quadro de saúde do nosso aluno que, segundo contato da coordenação do colégio, encontra-se em recuperação domiciliar."

Um comunicado do corpo docente foi enviado aos pais de alunos para esclarecimentos e as equipes e canais de atendimento seguem abertos, de acordo com o colégio. "Salientamos que o outro estudante envolvido no incidente não mais faz parte do quadro de alunos da instituição", disse o Colégio Agostiniano São José, inaugurado há 64 anos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso foi registrado pelo pai da vítima no 81º Distrito Policial (Belém).

"Ele contou à equipe policial que o filho foi agredido por um aluno na escola onde estuda, na tarde da última terça-feira, por volta das 12 horas. Em seguida, ele foi chamado à unidade e socorreu o filho ao Hospital Beneficência Portuguesa", disse a pasta.

Ainda segundo a SSP, foi solicitada perícia e os fatos estão sendo apurados como lesão corporal.