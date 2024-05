Presidente da Câmara, Arthur Lira - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 05/05/2024 14:48 | Atualizado 05/05/2024 14:54

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou neste domingo, 5, que líderes e técnicos da Câmara e do Senado estão convocados para uma reunião na manhã de segunda-feira, 6, sobre os desastres do Rio Grande do Sul. As fortes chuvas que atingem as cidades gaúchas já registram 75 mortes confirmadas e seis em investigação, 155 feridos e ao menos 103 pessoas desaparecidas.

Os dados divulgados pela Defesa Civil ainda mostram que mais de 88 mil estão desalojadas e mais de 16 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 334 cidades foram afetadas e mais de 780 mil pessoas sofrem com as inundações.



Segundo Lira, a responsabilidade do Congresso nesta semana é elaborar uma "medida totalmente extraordinária" em relação às tragédias.



"Líderes já estão convocados para amanhã, logo cedo, para que, junto ao Senado Federal, a parte técnica das duas Casas, os líderes partidários possam discutir sobre causa e efeito disso que vem acontecendo repetidamente no Brasil", disse.



As declarações de Lira ocorreram após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ter reivindicado uma espécie de "Plano Marshall" para a reconstrução do Estado.



Entre as medidas mencionadas por Leite, estão a criação de benefícios sociais e o custeio extraordinário para assistência social e saúde.





Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.