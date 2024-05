Vídeo mostrou homem de seu carro tentando parar o cavalo, que corria desenfreadamente - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/05/2024 15:24

Um homem flagrou uma mulher em desespero montada em cavalo sem rédeas neste sábado (4), em Catalão (GO). O animal estava em alta velocidade e fora de controle. As imagens mostram a jovem assustada e gritando, sem saber como agir.

Jefferson estava passeando de carro quando se deparou com a cena inusitada. O vídeo gravado por ele mostra tentativas de acalmar o cavalo com sons e assobios, sem sucesso. A mulher, segundo o Metrópoles, saiu do incidente sem ferimentos graves e passa bem.