Adoção da cadela ocorreu durante a entrega de uma tonelada de ração à associação - Reprodução/redes sociais

Adoção da cadela ocorreu durante a entrega de uma tonelada de ração à associação Reprodução/redes sociais

Publicado 06/05/2024 14:43

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, adotou neste domingo, 5, uma cadela resgatada das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. O animal estava em uma instituição de Canoas, na região da Grande Porto Alegre, e recebeu o nome de "Esperança".





A adoção da cadela ocorreu durante a entrega de uma tonelada de ração à Associação 101 Viralatas. A cachorrinha seguiu para Brasília com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve no Rio Grande do Sul durante este domingo para avaliar os impactos das fortes chuvas que afetam dois terços do Estado. Até esta segunda-feira, 6,



"São milhares de pessoas e animais que sofrem a consequência da crise climática", disse Janja nas redes sociais. No vídeo publicado pela primeira-dama, o presidente Lula acaricia o animal e diz que "não tem nada melhor no mundo do que um cachorrinho". "É uma alegria, eu tenho dois e agora vou ter três", afirmou Lula, referindo-se aos outros dois animais do casal, Resistência e Paris.



Nas redes sociais, aliados do governo Lula elogiaram a iniciativa, enquanto opositores do governo fizeram críticas. "Esperança, União e Reconstrução: é isso que o Brasil e o Rio Grande do Sul precisam!", escreveu a primeira-dama no X (antigo Twitter).A adoção da cadela ocorreu durante a entrega de uma tonelada de ração à Associação 101 Viralatas. A cachorrinha seguiu para Brasília com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve no Rio Grande do Sul durante este domingo para avaliar os impactos das fortes chuvas que afetam dois terços do Estado. Até esta segunda-feira, 6, são 83 mortos e 111 desaparecidos , após a elevação do nível da água do Rio Guaíba."São milhares de pessoas e animais que sofrem a consequência da crise climática", disse Janja nas redes sociais. No vídeo publicado pela primeira-dama, o presidente Lula acaricia o animal e diz que "não tem nada melhor no mundo do que um cachorrinho". "É uma alegria, eu tenho dois e agora vou ter três", afirmou Lula, referindo-se aos outros dois animais do casal, Resistência e Paris.Nas redes sociais, aliados do governo Lula elogiaram a iniciativa, enquanto opositores do governo fizeram críticas.

"Gesto de carinho e solidariedade", afirmou Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), órgão ligado à Presidência da República.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por outro lado, satirizou a atitude, publicando uma montagem do vídeo da adoção e dizendo que "ninguém suporta" a primeira-dama.



Confira o vídeo

Essa é a Esperança, o mais novo membro da nossa família. Ela foi resgatada em Canoas, em meio à tragédia que aflige o Rio Grande do Sul. São milhares de pessoas e animais que sofrem a consequência da crise climática. Só no abrigo em que a adotamos, são 400 bichos que precisam de… pic.twitter.com/dXVMGOv8hn — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 5, 2024



RS em calamidade



Neste domingo, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 336 municípios do Rio Grande do Sul. A decisão, na prática, permite que os locais atingidos pelo desastre climático recebam recursos para a reconstrução das cidades. Em paralelo, Planalto e Congresso discutem a elaboração de um pacote de socorro para o Estado. Na manhã desta segunda, subiu para 364 o número de cidades afetadas.



Além de Lula e Janja, uma comitiva de autoridades esteve no Estado neste fim de semana para a avaliação dos impactos da tragédia. As áreas atingidas pelas chuvas foram visitadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Neste domingo, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 336 municípios do Rio Grande do Sul. A decisão, na prática, permite que os locais atingidos pelo desastre climático recebam recursos para a reconstrução das cidades. Em paralelo, Planalto e Congresso discutem a elaboração de um pacote de socorro para o Estado. Na manhã desta segunda, subiu para 364 o número de cidades afetadas.Além de Lula e Janja, uma comitiva de autoridades esteve no Estado neste fim de semana para a avaliação dos impactos da tragédia. As áreas atingidas pelas chuvas foram visitadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.