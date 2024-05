Presidente Lula durante Sobrevoo em Porto Alegre, RS - Divulgação/Ricardo Stuckert

Presidente Lula durante Sobrevoo em Porto Alegre, RSDivulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 06/05/2024 13:30





A reunião ocorreu fora da agenda da Presidência da República e reuniu, dentre outras autoridades, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento, Simone Tebet, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Mais cedo, Rui Costa havia se reunido com representantes da Fazenda, Planejamento, SRI e AGU para tratar do tema.



Inicialmente, estava prevista a participação de Lula em evento de assinatura de convênios entre Itaipu Binacional, governo do Pará e prefeitura de Belém para a cidade sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP 30, em 2025. Contudo, a presença do presidente foi cancelada para tratar dos encaminhamentos da situação do Rio Grande do Sul.



Em publicação no X, antigo Twitter, Lula disse que a reunião desta segunda com ministros tratou das "ações de recuperação para o Rio Grande do Sul, assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do Estado quando for possível, com todas as pessoas resgatadas e quando a água estiver baixando".



"Estamos também com os ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes, que seguem no Rio Grande do Sul, e todo o trabalho das Forças Armadas no resgate de milhares de pessoas nessa emergência no Rio Grande do Sul", escreveu o chefe do Executivo.



As chuvas que atingem o Estado estão provocando paralisações nos serviços de água, energia e telefonia, bem como danos nas rodovias e alterações no tráfego, de acordo com informações compiladas pelo governo estadual em boletim das 18h deste domingo (5).



Visitas à região



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para o Rio Grande do Sul, onde se reuniu com Leite na última quinta-feira, 2 . No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação Integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.

"Tudo que estiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, seja através da sociedade civil ou seja através dos nossos militares, vamos dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva", disse Lula, após a reunião.





Neste domingo, 5, o chefe do Executivo retornou ao Rio Grande do Sul. Durante a visita, destacou as ações prioritárias que devem ser tomadas pelo governo federal para lidar com os efeitos dos desastres . Entre as providências, está a viabilização de uma linha de crédito para empresas afetadas.

Além disso, Lula garantiu verba para reconstrução de estradas no estado e prometeu reduzir a burocracia para as obras.

Dados da chuva

Os dados ainda mostram que mais de 129 mil estão desalojadas e mais de 20 mil estão em abrigos públicos. Ao todo, pelo menos 364 cidades foram afetadas e mais de 870 mil pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.



O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:



- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255



Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa

Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.