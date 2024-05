IBGE relatou que trabalha para colocar seus veículos à disposição do governo gaúcho em apoio à população - Reprodução

Publicado 06/05/2024 19:29

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta segunda-feira, 6, que avalia estender o prazo de coleta de dados de algumas pesquisas no Rio Grande do Sul, diante do quadro de calamidade pública enfrentado pelo Estado.

Segundo a instituição, essa avaliação será feita pela direção nos próximos dias, com foco especial nas pesquisas nacionais. O IBGE diz ainda que tornará públicas em breve medidas adicionais que estão sendo consideradas para auxiliar a população. Nas áreas afetadas por alagamentos, deslizamentos de terra e interdição de estradas, a direção do IBGE orientou que a coleta das pesquisas seja suspensa até que as condições melhorem e seja possível retomar os trabalhos de campo com segurança.

"Aos servidores e servidoras que residem em áreas afetadas, muitos com interrupções de abastecimento de água e energia elétrica, a orientação é que busquem manter a si e suas famílias em segurança", orientou o IBGE em nota. Aos demais servidores, a recomendação é que, quando for possível, as atividades continuem em regime especial de trabalho remoto.

Após se solidarizar com as vítimas da tragédia climática, o IBGE relatou que trabalha para colocar seus veículos à disposição do governo gaúcho em apoio à população. As agências do instituto no Estado já foram orientadas a oferecer a prefeituras dados do Censo 2022 que possam ser úteis para dimensionar a população atingida pelos estragos das chuvas.