Rui Costa acredita que o decreto será votado rapidamente pelo Congresso Nacional - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Rui Costa acredita que o decreto será votado rapidamente pelo Congresso NacionalFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 06/05/2024 19:31

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a expectativa é o Congresso votar o projeto de decreto legislativo que reconhece calamidade no Rio Grande do Sul e facilita a liberação de recursos para o estado ainda nesta semana. O Rio Grande do Sul tem sido atingido por uma série de enchentes.

"A expectativa é que o Congresso vote, pelo depoimento dos presidentes da Câmara e do Senado, vote ainda nesta semana e com isso possibilite que a gente comece a operacionalizar recursos mais significativos, mais expressivos, de atendimento a essas pessoas", disse o ministro da Casa Civil.

"É importante que em cada ministério a gente, paralelamente ao que hoje é a prioridade, do acolhimento das famílias, possamos ir tratando das demandas de reconstrução", declarou Rui Costa.

O ministro deu as declarações em reunião da sala de situação que acompanha as enchentes no Rio Grande do Sul. Também estavam presentes os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Marina Silva (Meio Ambiente), Jader Filho (Cidades), Juscelino Filho (Comunicações), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Márcio Macêdo (Secretaria Geral), entre outras autoridades.