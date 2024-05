Prefeito fez apelo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2024 14:52

O prefeito da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Diogo Segabinazzi Siqueira usou as redes sociais para fazer um apelo a moradores de outros estados. Na publicação, divulgada nesta sexta-feira (10), ele sugeriu que quem deseja ajudar de alguma forma, compre produtos feitos por fabricantes do Rio Grande do Sul.



“Cada um que for ao mercado, na capital ou qualquer cidade do interior, compre um produto do Rio Grande do Sul. Pode ser um vinho aqui da nossa Bento Gonçalves, uma carne da fronteira oeste, um kilo de arroz da região Sul, uma carne de porco do Taquari”, sugeriu.



Diogo lembrou ainda sobre o pós as inundações. “O que é importante é que quando baixar a enchente, as pessoas vão voltar e vão ter emprego. Isso é o que vai ser muito importante”, comentou.



O prefeito deu ainda a ideia de que donos de mercados abram uma prateleira apenas de produtos do Rio Grande do Sul. “Isso vai fazer diferença. Está todo mundo sofrendo. Não só o estado do Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil. Se um estado vai mal, o Brasil vai mal. Vamos vencer essa e sair mais fortes”, concluiu.