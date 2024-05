Bolsonaro foi internado para tratar uma erisipela na perna - Reprodução / X BolsonaroTV

Bolsonaro foi internado para tratar uma erisipela na pernaReprodução / X BolsonaroTV

Publicado 13/05/2024 12:22

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta "melhora gradativa" da infecção que o levou a ser internado, mas segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. As informações constam em boletim médico divulgado pela equipe do ex-chefe do Executivo na manhã desta segunda-feira, 13. Bolsonaro está "clinicamente estável" e "sem febre".

No último dia 4, o ex-presidente participava de compromissos do PL em Manaus (AM) quando foi internado às pressas por um caso de erisipela, um tipo de infecção na pele causada por uma bactéria

Trata-se da mesma situação que o atingiu em novembro de 2022, depois da derrota nas eleições presidenciais. À época, o então vice-presidente Hamilton Mourão disse que a condição impedia o então presidente de vestir calças.