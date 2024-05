Interior da residência estava repleta de fezes e sujeira - Divulgação / PCDF

Publicado 13/05/2024 13:48 | Atualizado 13/05/2024 13:50

A Polícia Civil do Distrito Federal resgatou diversos animais, vítimas de maus-tratos, que estavam em uma casa no bairro de Vicente Pires. Na operação, que aconteceu na última quinta-feira (9), os agentes encontraram animais mortos, uma carcaça de um coelho, além de um gato sem cabeça. A dona da residência, que seria uma médica veterinária, não foi localizada. De acordo com a instituição, uma investigação segue em atividade para esclarecer os fatos.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram oito cachorros, dois gatos, um coelho e uma ovelha em condições precárias, todos desidratados e famintos, apresentando diversos tipos de doenças e vivendo em um ambiente sujo e insalubre.

No interior do veículo da tutora dos animais, os policiais descobriram um cachorro já sem vida, envolto em um pano, além de diversas roupas, seringas e ampolas de medicação. A morte pode ter acontecido devido ao calor excessivo, visto que o carro estava estacionado com os vidros fechados sob o sol.



Para auxiliar no resgate e no tratamento dos animais, uma equipe da Seção de Polícia Comunitária (SPCOM), pertencente à 38ª Delegacia de Polícia acionou um médico veterinário e uma ONG protetora de animais. Todos os bichos foram prontamente removidos para receber os cuidados necessários.



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que está intensificando as investigações para identificar e responsabilizar a tutora dos animais pelos crimes de maus-tratos e abandono de animais. A instituição também reiterou "seu compromisso com a proteção animal e o combate à crueldade e crimes contra os animais. A 38ª DP está atenta e promoeve ações de inteligência e investigação para identificar e responsabilizar os enolvidos nesse tipo de crime, garantindo a segurança e o bem-estar dos animais".