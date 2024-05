Bolsonaro ao lado dos médicos que o atenderam durante a internação em SP - Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta na manhã desta sexta-feira (17) após ficar 11 dias no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele precisou ser internado para tratar um caso de erisipela , uma infecção de pele que atingiu a perna esquerda e inflamou a região.

Nas redes sociais, o ex-presidente postou uma imagem ao lado do cirurgião Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e do cardiologista Dr. Leandro Echenique e reforçou que está a caminho de Brasília depois de liberado.

Antes da internação, o ex-presidente estava cumprindo agenda em Manaus, no Amazonas, mas precisou dar entrada em uma unidade hospitalar local, no último dia 5. No dia seguinte, o ex-mandatário foi transferido para a capital paulista. Em 2022, Bolsonaro já havia precisado dar entrada em hospital para tratar de um caso de erisipela logo após as eleições.

- Ainda sem previsão de alta, mas vamos sair desta!

Ainda não há previsão de quando voltará às atividades dentro do PL. Bolsonaro cancelou todos os compromissos de maio depois de se sentir mal. Estavam marcados eventos de pré-campanha em Belém (PA) e Belo Horizonte (MG), por exemplo.

*Com informações do Estadão Conteúdo