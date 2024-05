Ministro Paulo Pimenta durante coletiva sobre ações do Governo Federal o Rio grande do Sul nesta terça-feira (21) - Reprodução

Publicado 22/05/2024 10:12

Com tom de ironia, o ministro do Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, declarou nesta terça-feira (21), que não conhece o deputado e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB-MG). A afirmação foi feita após ser questionado por um repórter sobre as críticas do parlamentar à sua nomeação como representante do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio Grande do Sul . O neto de Tancredo Neves chegou a classificar indicação como "excrescência".

Pimenta participava de uma coletiva junto com outros ministros do governo Lula sobre as medidas adotadas para a reconstrução e recuperação do estado, que sofre com enchentes desde o início do mês e já deixou 161 mortos

Em determinado momento, um repórter questiona o ministro sobre as críticas feitas pelo político mineiro, partidário do governador Eduardo Leite, acerca da sua nomeação para coordenar os trabalhos no Rio Grande do Sul e responde de forma inusitada.

"Aécio Neves? Não conheço", disse, seguido por risadas dos presentes.

Em recente entrevista ao programa Os Três Poderes, da revista Veja, o deputado do PSDB e ex-candidato à presidência da República afirmou que, ao escolher o ministro para cuidar das ações do governo federal no Estado, "Lula abdicou do papel de estadista para optar por cumprir um papel de líder político".

Aécio chegou a chama a indicação de Pimenta como uma "excrescência". "Com essa nomeação vai haver um conflito (entre governo estadual e o novo ministério). No momento em que politiza essas ações, ele presta um desserviço enorme àqueles que estão sofrendo e que precisam de harmonia das autoridades", afirmou.

À época, o ministro respondeu não se preocupar com as críticas. "Vou responder com trabalho, espírito público e compromisso com o Rio Grande do Sul. Não me preocupo com as críticas, que são compreensíveis. Cada uma mede a conduta dos outros pela sua régua", disse, em entrevista à CNN Brasil.