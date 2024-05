Trecho do clipe da banda 'Sick Puppies'; criador da ideia alega não ter recebido dinheiro pelo vídeo - Reprodução / YouTube

Trecho do clipe da banda 'Sick Puppies'; criador da ideia alega não ter recebido dinheiro pelo vídeoReprodução / YouTube

Publicado 22/05/2024 09:15 | Atualizado 22/05/2024 09:46

O Dia do Abraço é comemorado no Brasil em 22 de maio. A data, que homenageia um dos gestos mais afetuosos que as pessoas podem trocar, tem origem em uma história triste, de um homem que estava depressivo.

Em 2004, o australiano Juan Mann, que vivia em Londres, Inglaterra, passava por um momento difícil. Segundo o jornal britânico "The Guardian", o noivado de Juan havia sido interrompido. A situação piorou com o divórcio dos seus pais, logo em seguida. No período de tristeza, ele identificou problemas na sociedade: a necessidade do contato humano estava sendo deixada de lado e substituída pelo distanciamento da tecnologia.

Então, ele decidiu voltar para Sydney, Austrália, sua cidade natal, e foi para a rua ao lado de um shopping. Juan escreveu em um papelão que estava distribuindo abraços grátis ("free hugs", em inglês) e ficou parado. Apesar de alguns olhares desconfiados, em apenas 15 minutos, uma senhora foi até ele para abraça-lo. Depois disso, outras pessoas se sentiram à vontade para realizar o gesto.

A história viralizou globalmente quando Mann recebeu a proposta de uma banda chamada Sick Puppies para gravar o clipe de uma música. No entanto, depois da publicação do material, o australiano sumiu. Em entrevista concedida em 2010, ele alegou que não recebeu nenhum cachê pelo vídeo. "Eu acreditei que Shimon [vocalista da banda], como meu amigo, garantiria que ambos fôssemos compensados pelo vídeo e pelos produtos de 'Abraços Grátis' que a banda vende", afirmou na época. Confira a gravação abaixo:

Apesar disso, depois desta história, o Dia do Abraço se tornou uma febre mundial. Ele é comemorado em diferentes datas ao redor do planeta.