Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2025 10:32 | Atualizado 24/02/2025 10:36

Rio - Solteira, Bruna Marquezine, 29 anos, fez uma selfie no espelho com um biquíni amarelo e escreveu neste domingo (23): '"Deve ser horrível não ser carioca". Na imagem, a atriz aparece em uma varanda com o mar ao fundo.

Marquezine acabou de ficar solteira após o término do namoro com João Guilherme , confirmado pela assessoria de imprensa dela na última quarta-feira (19). Os dois estavam juntos há cerca de um ano.

"Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", disse em nota.

Recentemente, o filho de Leonardo completou 23 anos com uma festa fazenda do pai dele em Goiás. Apesar de ter ido, Bruna não apareceu nos vídeos e fotos publicados pela família, o que foi estranhado por parte dos fãs do casal.



Durante o namoro, Bruna e João Guilherme foram discretos e quase não postavam fotos juntos nas redes sociais.