A jovem Isabelly Moro, 23 anos, foi atacada por ácido quando voltava da academiaReprodução / Internet

Publicado 24/05/2024 10:39

A Polícia Militar, prendeu na manhã desta sexta-feira (24) uma mulher suspeita de ter jogado ácido no rosto de Izabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos anos, em Jacarezinho, no norte do Paraná. A jovem, que voltava da academia na última quarta-feira (22) quando foi atacada, está internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina. O motivo do crime seria ciúmes, por um suposto relacionamento amoroso do companheiro com a vítima.

Uma câmera de segurança da rua flagrou o momento em que a jovem corre pela rua, com as mãos no rosto, pedindo socorro aos pedestres que passavam no momento.

Câmera de segurança flagra jovem atacada por ácido pedindo ajuda a pedestres no Paraná.#Ataque #Ajuda #Parana #ODia



Ela afirmou que estava escondida em um matagal próximo desde a tarde de quarta-feira. No entanto, a narrativa gerou desconfiança nos policiais, uma vez que o período e local do esconderijo coincidiam com um ataque recente a uma jovem na região.



Ao ser questionada sobre possível envolvimento no crime, a mulher confessou aos agentes a autoria do ataque. Ela explicou que a motivação seria ciúmes, alegando que a vítima teve um relacionamento com seu ex-companheiro. A substância utilizada no ataque era uma mistura de soda cáustica com água.



A suspeita ainda trazia a calça que teria sido usada no momento do crime e um celular. Ao ser questionada sobre a peruca, que supostamente também foi usada durante o ataque, informou que havia descartado a peça no matagal. Os policiais realizaram buscas na área, mas não localizaram o objeto.



A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Jacarezinho, que está responsável pelas investigações.

Ingestão

Izabelly teve queimaduras no peito, no rosto e na boca. Segundo os agentes, uma parte da substância foi ingerida, o que agravou o seu quadro. Ela está sendo tratada no Centro de Queimados do Hospital Universitário de Londrina.

Após ser atingida, a vítima correu e pediu por ajuda na rua, até ser levada de carro ao hospital pelo barbeiro Décio Silva. "Ela não conseguia falar nada. Não a conheço, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse, em entrevista ao "g1".

Uma sacola preta e um copo, ambos molhados, foram encontrados perto do local do ataque por uma testemunha. O material foi recolhido e será encaminhado para análise da Polícia Civil.