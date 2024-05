Ponte não resistiu à força da enxurrada - Reprodução / Internet

24/05/2024

Duas passarelas flutuantes montadas pelo Exército para conectar as cidades de Arroio do Meio e Lajeado, no Rio Grande do Sul, foram levadas pela força da correnteza nesta quinta-feira, 23. A estrutura foi instalada sobre o Rio Forqueta para permitir a travessia de moradores , já que a ponte que ligava os dois municípios foi destruída pela enchente.

Em comunicado, o comando da Operação Taquari 2 disse que interditou as passadeiras quando houve aumento da chuva e da correnteza do rio, e que não houve feridos no incidente.As duas passarelas foram instaladas a poucos metros uma da outra Quando a primeira se rompeu, acabou arrastando a outra correnteza abaixo, levada pela força da água.Uma nova passarela será providenciada para o local, de acordo com o Exército. "Ela será lançada assim que as condições de segurança do rio e climáticas permitirem", diz a Força em nota.