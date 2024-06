Mesmo mais baixo, nível do Guaíba ainda supera antiga máxima histórica de 4,75 metros - Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Mesmo mais baixo, nível do Guaíba ainda supera antiga máxima histórica de 4,75 metros Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Publicado 01/06/2024 08:40 | Atualizado 01/06/2024 12:43

Rio Grande do Sul - Pela primeira vez em um mês, o nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo da cota de inundação de 3,60m. Neste sábado, 1º, às 6h15, as águas atingiram a marca de 3,57 m, de acordo com o Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (DRHS/SEMA).

O nível do Guaíba atingiu níveis históricos ao longo de maio devido aos temporais que assolaram o Rio Grande do Sul. Antes, o ponto mais alto a que havia chegado o lago foi 4,76 metros em 1941. Agora, a marca mais alta é de 5,35 metros, atingida em 5 de maio.

Os temporais no estado gaúcho já deixaram pelo menos 171 mortos, cerca de 806 feridos e 43 pessoas desaparecidas, segundo dados da Defesa Civil.

O boletim ainda mostra que mais de 580 mil pessoas estão desalojadas e mais de 39,5 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 473 cidades foram afetadas e mais de 2,3 milhões de pessoas sofrem com as inundações.