Renault Sandero após choque com árvore na rodovia MS-339, entre Bodoquena e Miranda, no MS - Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 02/06/2024 11:28

Uma adolescente, de 17 anos, morreu e duas mulheres, uma de 39 anos e a outra 34 anos, ficaram feridas no sábado (1) após o veículo em que estavam perder o controle e bater em uma árvore na rodovia MS-339, entre Bodoquena e Miranda, trecho do km-47, no Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Renault Sandero fugiu do local, mas já foi localizado e prestará esclarecimentos sobre o acidente. Ele também deve responder por homicídio culposo e omissão de socorro.

Em nota publicada nas redes socias, a prefeitura de Bodoquena informou que a vítima era estagiária no Centro de Educação Infantil Gildete Auseni Gomes (Ceigil) há dois anos e prestou solidariedade a família. Já as duas mulheres feridas foram socorridas e levadas para cidades diferentes. Uma delas foi para um hospital em Miranda e outra para um de Bodoquena. O estado de saúde de ambas não foi informado.