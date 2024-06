Estudantes da Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Divulgação / IMPA

Estudantes da Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação / IMPA

Publicado 04/06/2024 09:07 | Atualizado 04/06/2024 09:13

As provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) de 2024 serão aplicadas nesta terça-feira (4) para cerca de 18 milhões de estudantes em todo o Brasil, do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, que terão a oportunidade de ganhar prêmios como convites para programas de iniciação científica. A competição é promovida pelo Instituto de Matemática Pura Aplicada (IMPA).

Nesta primeira etapa, uma prova com 20 questões de múltipla escolha será aplicada. Ela é dividida em três níveis, conforme o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). Os estudantes terão 2 horas e 30 minutos para finalizar o exame, com uma hora a mais para alunos com necessidades especiais.

As próprias escolas devem realizar as correções. A divulgação dos classificados para a próxima fase acontece em 2 de agosto. A data para as provas da etapa seguinte é 19 de outubro, em locais de aplicação definidos pelo IMPA.

A lista com os nomes dos premiados será publicada em 20 de dezembro. 500 medalhas de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze serão concedidas aos melhores colocados, além de até 45 mil certificados de menção honrosa. Os medalhistas vão ter o direito de participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC Jr.), que é promovido pela OBMEP e oferece uma bolsa de R$ 300.

Segundo o IMPA, 56.513 colégios de 5.564 cidades se inscreveram, o que representa uma cobertura de 99,9% dos municípios brasileiros, um recorde que pode favorecer o novo curso do instituto, segundo o seu diretor-geral, Marcelo Viana. "Este novo ciclo de realização da OBMEP, com maior adesão de escolas e municípios, ocorre ao mesmo tempo que o IMPA Tech, a graduação do IMPA, dá seus primeiros passos, com uma turma majoritariamente egressa da olimpíada", disse.