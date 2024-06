Agentes cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e 76 ordens de busca e apreensão - Divulgação/PF

Agentes cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e 76 ordens de busca e apreensãoDivulgação/PF

Publicado 06/06/2024 10:14

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 5, a Operação Greenwashing para combater uma organização criminosa sob suspeita de vender R$ 180 milhões em créditos de carbono de áreas da União invadidas. Houve o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e 76 ordens de busca e apreensão em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Ceará e São Paulo.

As ordens partiram do juízo da 7ª Vara Federal do Amazonas, que determinou o sequestro de R$ 1,6 bilhão dos investigados. A investigação identificou uma série de ilícitos: exploração florestal e pecuária em áreas protegidas, com a criação de gado "fantasma" para atender áreas com restrições ambientais; venda de créditos virtuais de madeira; e obtenção de licenças fraudulentas.

A PF suspeita que a quadrilha explorou ilegalmente mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira em tora, causando um dano ambiental estimado em R$ 606 milhões. A operação também revelou que a organização grilou terras avaliadas em cerca de R$ 820 milhões, e a ação teria se estendido por mais de uma década.

O esquema sob suspeita teria se iniciado em Lábrea — cidade a 850 km de Manaus — com duplicação e falsificação de títulos de propriedade.