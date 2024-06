Não houve sobreviventes na queda do avião - SBT/Reprodução

Publicado 07/06/2024 14:53

São Paulo - Um avião de pequeno porte caiu instantes após a decolagem de uma fazenda em Sorriso, no Mato Grosso, na manhã desta sexta-feira, dia 7. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, dois homens que ocupavam a aeronave morreram no acidente.

Conforme a corporação, o avião tinha como destino a cidade de São José do Rio Claro, também no Mato Grosso, mas estava retornando ao local de partida, quando caiu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Até a publicação desta matéria, não tinham sido divulgadas as identidades das vítimas.