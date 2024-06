Tabata Amaral (PSB) participou de uma sabatina na manhã desta sexta-feira (7) - Reprodução / Internet

Publicado 07/06/2024 15:45

A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) disse ao seu concorrente, Guilherme Boulos (PSOL), que a vice dele, Marta Suplicy (PT), votou nela em 2022 para deputada federal. A fala, dita durante uma sabatina na manhã desta sexta-feira (7), foi uma forma de Tabata expressar sua proximidade com a petista.

"Ela votou em mim para deputada federal na última eleição e eu tenho um carinho muito grande por ela", afirmou a pré-candidata

Ela também elogiou os CEUs (Centros Educacionais Unificados), marcas da gestão de Marta na Prefeitura, e defendeu a preservação e expansão das escolas. Além disso, contou que já disse à própria petista e à deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), também ex-prefeita da capital paulista, que se sente honrada em disputar o cargo já ocupado pelas duas.

A aproximação é uma tentativa de se vincular à figura de Marta, tida como a melhor prefeita de São Paulo nos últimos 40 anos, segundo o Datafolha. A petista, que geriu o município de 2001 a 2005, teve 16% das menções de melhor prefeitura, conforme a pesquisa.

Na disputa atual, Tabata ocupa o terceiro lugar na última pesquisa de intenção de votos do Datafolha, com 8%. É um empate técnico com José Luiz Datena (PSDB), 8%, e com Pablo Marçal (PRTB), 7%.

As duas primeiras posições são de Boulos, com 24%, e o atual prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição com 23%.