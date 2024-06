Perfil de Luiza Erundina agradeceu as manifestações de amor e carinho - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/06/2024 15:16 | Atualizado 07/06/2024 15:19

Internada na última quarta-feira, 5, após passar mal durante sessão na Câmara dos Deputados, Luiza Erundina segue melhorando e já trocou a UTI pelo quarto. A informação foi dada pela página oficial da parlamentar em suas redes sociais.

Na publicação, o perfil também agradeceu as manifestações de apoio, amor e carinho, e declarou que ''o amor é uma ferramenta de luta política''. Luiza Erundina tem 89 anos e é a mais velha deputada na Câmara.

Erundina cada vez melhor! A deputada Luiza Erundina já saiu da UTI e está no quarto. São inúmeras as manifestações de amor e carinho. O afeto é uma ferramenta de luta política! pic.twitter.com/CanhdfnqLl

Erundina discutia contra a obstrução de projeto no qual é relatora. Durante discurso defendendo a obrigação do estado brasileiro de identificar publicamente os lugares onde ocorriam a repressão política durante a ditadura militar, a deputada sentiu falta de ar e precisou ser levada ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Após o ocorrido, a sessão foi encerrada e as votações suspensas. Matéria sofria obstrução do deputado federal Marco Feliciano (PL/SP).