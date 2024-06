Exames acontecerão nos dias 3 e 10 de novembro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Exames acontecerão nos dias 3 e 10 de novembroMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/06/2024 09:55 | Atualizado 08/06/2024 10:19

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que se encerrariam nesta sexta-feira (7), foram prorrogadas por uma semana e vão se estender até a próxima sexta-feira (14). A medida foi anunciada na noite desta sexta-feira pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a prova. O Enem deste ano será aplicado em 3 e 10 de novembro.

Outras datas que integram o cronograma do exame também foram ajustadas. As solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também vão até 14 de junho. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até 19 de junho.

"Com essa decisão, nós queremos ampliar ainda mais as oportunidades para que os jovens façam o Enem, que é a porta de entrada para a graduação. Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever, pela Página do Participante. Quem está concluindo o ensino médio em escola pública não paga taxa de inscrição", afirmou nesta sexta-feira o ministro da Educação, Camilo Santana. Atingido em maio por uma enchente que matou mais de 150 pessoas, o Rio Grande do Sul ainda enfrenta problemas que podem dificultar a inscrição no Enem.

Balanço

No Distrito Federal e em 12 Estados (Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), praticamente todos os concluintes do ensino médio na rede pública já se inscreveram no Enem, segundo o MEC. No Rio Grande do Sul, mais de 70% desses formandos estão inscritos.

Como se inscrever

Para fazer a inscrição é preciso acessar a Página do Participante com o login único do Gov.br. Quem não lembra a senha da conta pode recuperá-la a partir das orientações da própria plataforma. A aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência na edição de 2023 não significa que a inscrição para o Enem 2024 foi realizada automaticamente. É necessário se inscrever no exame para participar.

Quem não é isento deve pagar a taxa de inscrição, que continua no valor de R$ 85. Ela pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

O Enem

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término do ensino médio. Com mais de 20 anos de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.