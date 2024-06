Maria da Conceição Tavares bombou na web por seu jeito irreverente - Reprodução

Publicado 08/06/2024 14:07

Rio - Um dos maiores ícones do estudo da economia no Brasil, Maria da Conceição Tavares, que morreu neste sábado (8), se tornou meme nas redes sociais há alguns anos por causa de suas opiniões fortes e militância política. Vídeos da especialista luso-brasileira dando aulas com um cigarro na mão e trechos de entrevistas dela a programas de TV, como o "Roda Viva", chamaram a atenção dos internautas devido ao sotaque e o jeito irreverente da ex-deputada federal.

Uma análise feita por Maria da Conceição sobre o crescimento da economia sem preocupação social, por exemplo, foi compartilhada por vários internautas. "A economia que não se preocupa com justiça social é uma economia que condena os povos. É isso que está ocorrendo no mundo inteiro, uma brutal concentração de renda entre riqueza, o desemprego e a miséria", disse a economista em um momento do "Roda Viva", em 1995.

Outro trecho do programa que viralizou foi uma bronca que ela deu em um dos repórteres que participaram do entrevista. "Não vai discutir comigo a balança de pagamento, vai? Se olha", disse.

Natural de Anadia, Portugal, em 1930 Maria se mudou para o Brasil em fevereiro de 1954. Ela foi professora da Universidade de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1980, a economista se filiou ao PMDB, onde permaneceu até 1989. Em 1994 ingressou no PT, atuando como deputada federal entre 1995 e 1999. Enquanto dava aulas e seguia na carreira política, ela também escreveu vários livros e artigos.

Veja alguns vídeos marcantes de Maria da Conceição:

A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos ao desemprego e à miséria. pic.twitter.com/tNRZttaVKM — Acervo Maria da Conceição Tavares (@acervo_tavares) October 23, 2021

"Se não se preocupa com justiça social, com quem paga conta, você não é um economista sério. É um tecnocrata!"



- Maria da Conceição Tavares (1995) pic.twitter.com/Eg2f1DnXW8 — Acervo Comunista (@AcervoComunista) October 9, 2022

Linda senhora querendo ser Presidente do Banco Central pic.twitter.com/U3oSHe3X5V — Acervo Maria da Conceição Tavares (@acervo_tavares) March 10, 2023

Espero morrer feliz por ser brasileira e infeliz por ser europeia pic.twitter.com/3GCFfUSFha — Acervo Maria da Conceição Tavares (@acervo_tavares) October 23, 2021

Maria da Conceição Tavares pic.twitter.com/fsSdQM3o1t — Dripped Out Economists (@DrippedOutEcon) May 8, 2022

Pequena entrevista à professora feita dentro da matéria realizada pela Secretária Executiva de Comunicação da UNICAMP em 1986 na inauguração do Instituto de Economia. pic.twitter.com/OHldobKE0f — Acervo Maria da Conceição Tavares (@acervo_tavares) July 27, 2022

Imagina um Getúlio Vargas prussiano pic.twitter.com/j6F8JcpLpN — Acervo Maria da Conceição Tavares (@acervo_tavares) November 1, 2023

Há uma brutal dificuldade para entender que a industrialização, na maioria dos casos, foi; ou autoritária, ou selvagem! pic.twitter.com/Zbxf6g750q — Acervo Maria da Conceição Tavares (@acervo_tavares) February 20, 2022