Maria da Conceição Tavares faleceu aos 94 anosReprodução

Publicado 08/06/2024 13:43 | Atualizado 08/06/2024 13:55

Entre políticos e fãs, muitas pessoas foram às redes sociais lamentar a morte de Maria da Conceição Tavares , neste sábado (8). Um dos maiores depoimentos foi do presidente Lula, que conviveu com a economista durante o tempo em que ela foi ativa no Partido dos Trabalhadores.

"Foi uma economista que nunca esqueceu a política e a defesa de um desenvolvimento econômico com justiça social. Formou gerações de economistas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou no BNDES, em projetos importantes para a industrialização do nosso país e com a CEPAL em defesa do desenvolvimento da América Latina. Escreveu centenas de artigos e muitos livros. Até hoje suas aulas são consultadas pelos jovens em vídeos na internet, pela sua fala sempre franca e direta. Tive o prazer e a honra de conviver e conversar muito com minha amiga ao longo dos anos, debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos no Instituto Cidadania, em conversas no Rio de Janeiro ou em viagens pelo Brasil. Nesse momento de despedida, meus sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, aos muitos amigos, alunos e admiradores de Maria da Conceição Tavares", diz um trecho da nota do presidente.



"Meu profundo pesar pela passagem da querida companheira Maria da Conceição Tavares. Além de brilhante economista, uma das pessoas mais indignadas com a injustiça e a desigualdade, que conheci. Siga em paz Conceição. Que Deus lhe acolha por tudo que fizeste pelos humildes", publicou.

Cida Ramos, pré-candidata à prefeitura de João Pessoa, também lamentou a perda. "Perdemos hoje, Maria da Conceição Tavares. Uma grande militante do PT, professora e economista brilhante. Deixa um enorme legado de luta pela justiça social e contra as desigualdades. Meus sentimentos aos familiares e amigos de Conceição Tavares", escreveu.

A deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, citou que a economista é uma inspiração na luta por igualdade. "Hoje é um dia de luto para todas nós. Perdemos Maria da Conceição Tavares, uma economista e professora que partiu deixando um legado imensurável de luta pelos mais necessitados. Sua dedicação e pensamento são uma inspiração constante na nossa luta por um país mais justo economicamente. Seus ensinamentos contra o liberalismo seguirão vivos, guiando nossos passos na busca por um Brasil mais igualitário".

Entre os admiradores, as homenagens foram inúmeras. Laura Sabino escreveu em seu perfil no X que "hoje perdemos a economista, matemática, professora e militante Maria da Conceição Tavares. Sua firmeza teórica e prática política sempre me inspirou. Perdemos uma das maiores".

Já Bárbara Lima apontou para o posicionamento forte que Maria tinha frente a outros economistas. "Maria da Conceição Tavares é muito da professora que eu sempre quis ser. Que vá na paz que ela nunca deu às elites e aos seus 'colegas', vergonhosos economistas brasileiros".