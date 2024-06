Maria da Conceição Tavares faleceu aos 94 anos - Reprodução/redes rociais

Maria da Conceição Tavares faleceu aos 94 anosReprodução/redes rociais

Publicado 08/06/2024 12:35 | Atualizado 08/06/2024 13:44

Maria da Conceição Tavares, um dos maiores ícones do estudo da economia no Brasil, faleceu neste sábado (8). A especialista luso-brasileira tinha 94 anos. De acordo com amigos e familiares, ela estava em casa, em Nova Friburgo, na Região Serrana, e morreu dormindo, durante a madrugada.

fotogaleria

Maria da Conceição nasceu em 24 de abril de 1930 em Anadia, Portugal, e se mudou para o Brasil em fevereiro de 1954. Maria havia se licenciado em Ciência Matemáticas, em 1953, ainda em Lisboa, mas como não conseguiu equivalência do diploma, passou a cursar Economia na Universidade do Brasil, em 1957. No mesmo ano, ela se naturalizou brasileira.



A economista participou da elaboração do Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek, que presidiu o Brasil entre o fim dos anos 50 e início dos anos 60.

Conceição também foi professora da Universidade de Campinas (UNICAMP) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1980, a economista se filiou ao PMDB, onde permaneceu até 1989. Em 1994 se filiou ao PT, atuando como deputada federal entre 1995 e 1999.

Enquanto atuava dando aulas e na política brasileira, Conceição também escreveu vários livros e artigos. Entre eles, "Da substituição de importações ao capitalismo financeiro", de 1972 e "Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira", de 1998.

A magistrada também possuía colunas na Folha de São Paulo e escreveu alguns artigos para a Revista de Economia Política. Para a nova geração, Conceição também ficou muito conhecida por vídeos que viralizam nas redes sociais expondo suas opiniões e militância política associadas à economia.