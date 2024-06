'Ocupação Maria da Conceição Tavares' do MTST, no Centro Histórico de Porto Alegre - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/06/2024 09:41

O Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) invadiu, desde o último sábado, 8, o prédio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Porto Alegre (RS). O edifício, com 25 andares, fica no Centro Histórico da cidade e está desativado para atendimento ao público, servindo apenas como depósito para o órgão.

O movimento batizou ação como "Ocupação Maria da Conceição Tavares" em homenagem à economista e ex-deputada pelo Partido dos Trabalhadores que faleceu também no sábado.



Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), o deputado estadual Matheus Gomes (Psol-RS) afirma que a iniciativa traz abrigo a pessoas que perderam suas casas em decorrência das chuvas e enchentes que assolam o Estado.



Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), o deputado estadual Matheus Gomes (Psol-RS) afirma que a iniciativa traz abrigo a pessoas que perderam suas casas em decorrência das chuvas e enchentes que assolam o Estado.

"Esse movimento apresenta um caminho para a reconstrução de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Trazer a população trabalhadora para e pobre para morar no centro, usar estruturas que já estão construídas, sejam elas públicas ou privadas, diminuir o poder da especulação imobiliária", diz o deputado