A Polícia Federal (PF) já capturou 50 dos 208 foragidos por envolvimento nos atos golpistasValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 11/06/2024 16:51

O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) disse, nesta terça-feira, 11, que espera que a Argentina ofereça asilo político aos foragidos acusados de vandalizar as sedes dos Três Poderes, durante os Atos Antidemocráticos de 8 de Janeiro.

"A captura internacional, tão desejada pelo governo de turno, mostra claramente o viés autoritário e persecutório da esquerda no poder", disse, em seu perfil no X (ex-Twitter).



"A ida de condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro para a Argentina mostra tão somente que essas pessoas não mais confiam na Justiça brasileira", continuou Mourão, em sua publicação. O governo de Javier Milei afirmou, na última segunda-feira, 10, que cada pedido será analisado individualmente.



A Polícia Federal (PF) já capturou, até esta terça, 50 dos 208 foragidos por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro. As diligências fazem parte da Operação Lesa Pátria, que foi às ruas em 18 estados e no Distrito Federal cumprindo mandados de prisão preventiva. De acordo com o diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, entre 50 e 100 dessas pessoas fugiram para a Argentina. O governo brasileiro pediu esclarecimentos às autoridades argentinas sobre paradeiro dos foragidos que possam ter se refugiado no país vizinho.



A PF informou que não divulgará a lista de foragidos, porém, a identidade de pelo menos 10 bolsonaristas fugitivos ficou conhecida após eles quebrarem as tornozeleiras eletrônicas e saírem do País.



Os alvos que ainda são investigados - estão respondendo ao processo no Supremo Tribunal Federal (STF) - e descumpriram medidas cautelares não são considerados foragidos. Tecnicamente, uma pessoa é considerada foragida a partir do momento em que há um mandado de prisão contra ela e a mesma não se apresenta à Justiça ou não é encontrada.



É o caso de pelo menos 7 bolsonaristas, que foram condenados a mais de 10 anos de prisão pelo STF, que quebraram as tornozeleiras que faziam o monitoramento eletrônico, impostas como medida cautelar pelo ministro Alexandre de Moraes. Além da Argentina, os fugitivos foram para o Uruguai utilizando as fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.