Publicado 14/06/2024 09:13 | Atualizado 14/06/2024 09:44

Rio - Diversos famosos se manifestaram nas redes sociais, nesta quinta-feira (13), contra o projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas a homicídio. Caso seja aprovado, a mulher que realizar o procedimento poderá ser condenada de 6 a 20 anos de reclusão. No entanto, o crime de estupro tem penalidade de 6 a 10 anos.



A cantora Daniela Mercury utilizou o Instagram para se manifestar. "O PL do estuprador é cruel, bárbaro e inaceitável. Nos mostra quantos deputados desumanos e machistas foram eleitos para o Congresso Brasileiro nas últimas eleições.", iniciou a artista. "O Projeto de Lei é uma violência contra nossas crianças, adolescentes e todas as mulheres brasileiras! E mesmo com tanta violência que as mulheres já sofrem, os deputados estão discutindo como 'punir' ainda mais as crianças, adolescentes e mulheres brasileiras com esse Projeto de Lei que prevê mais tempo de prisão para vítimas de estupro do que para os próprios estupradores.", escreveu.

A atriz Nanda Costa compartilhou um vídeo onde aparece segurando uma série de cartazes contra o Projeto de Lei. "Estupro não é formação de família", dizia um deles. "NÃO ao PL da gravidez Infantil!", escreveu na legenda da publicação.



O comediante Paulo Vieira também se pronunciou sobre o assunto. "A vida de uma mulher ou de uma criança não vale menos que a vida de um estuprador/pedófilo. É um absurdo!", disparou o ator.

A jornalista Ana Paula Padrão usou as redes para expor alguns dados. "O Brasil é um país no qual 75 mil mulheres são estupradas por ano. A maioria é de crianças. A maioria dentro de casa, por um parente próximo. Dados oficiais.", iniciou a comunicadora. "Esse é um contexto que dificulta denúncias e procedimentos ágeis de apoio à vítima. Delegacias da mulher, a justiça e os hospitais não facilitam o cumprimento da lei que permite a interrupção da gravidez nesses casos. O tempo passa e, se o PL 1904 for aprovado, essas meninas serão consideradas homicidas. O Brasil não é um país que comporte esse tipo de medida de combate ao aborto", concluiu Ana Paula.

Paolla Oliveira se mobilizou na campanha através de uma publicação no Instagram. "Como mulher, fico estarrecida vendo homens decidindo sobre nossos corpos, nossa liberdade, nossos direitos. Quando uma criança vítima de estupro engravidar e optar por interromper a gravidez, o PL 1904 da Gravidez Infantil, pode prendê-la por até 20 anos! O aborto legal se torna crime pior do que o estupro. Isso é absurdo!", disse a atriz.



Outra atriz que se manifestou foi Luana Piovani. Ela compartilhou uma série de stories com informações sobre o tema. Ela também argumentou que o Projeto de Lei levará à criminalização da interrupção de "gravidez fruto de violência", principalmente no caso de crianças, quando é mais difícil reconhecer a gestação.