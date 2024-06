Cardápio digitalizado com IA faz parte de pacote anunciado pela empresa - Divulgação

Publicado 14/06/2024 14:02 | Atualizado 14/06/2024 14:05

Brasília - O Google anunciou, durante o Google Brasil nesta terça-feira (11), uma série de novos recursos e parcerias para aprimorar a experiência de pequenas e médias empresas (PMEs) na Busca e no Google Maps. Para impulsionar a digitalização, as novidades incluem mais recursos no Perfil da Empresa, que permitem opções de agendamento nas áreas de saúde e beleza, integração com redes sociais e uso de IA para digitalizar cardápios em bares e restaurantes. Conheça abaixo os principais anúncios:



Cardápios digitais com ajuda da IA



Uma nova funcionalidade permite que restaurantes e bares digitalizem seus cardápios de forma rápida e fácil, diretamente do Perfil da Empresa. Com o uso da Inteligência Artificial (IA) do Google, basta uma foto do cardápio para que ele seja transformado em um menu digital completo, com nomes dos itens, descrições e preços, que aparecerão na seção "Cardápio" na Busca e no Google Maps.



Após a digitalização, os empreendedores podem editar as informações do cardápio para garantir que estejam sempre atualizadas e precisas. Essa novidade facilita o acesso das pessoas aos menus, que podem consultá-los diretamente da fonte.



O recurso, disponível em inglês e português, já está sendo implementado no Brasil, um dos primeiros países a receber a funcionalidade. Para utilizar o recurso, basta acessar o Perfil da Empresa e selecionar a opção editar cardápio.

Integração de perfis em redes sociais



Para ajudar a aumentar a visibilidade de restaurantes e bares na Busca e no Google Maps, os estabelecimentos poderão integrar seus perfis em redes sociais diretamente no Perfil da Empresa, exibindo as últimas postagens em um painel logo abaixo das informações do negócio. Essa integração permitirá que os consumidores tenham acesso rápido e fácil às informações mais recentes, como promoções, eventos especiais e novos pratos.



Ao mesmo tempo, restaurantes e bares poderão fortalecer sua presença online e atrair novos clientes que buscam por opções gastronômicas nas redondezas ou por pratos específicos. O recurso estará disponível nas próximas semanas.

Além disso, uma parceria entre o Google e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai permitir a atualização do Perfil da Empresa de mais de 100 mil bares e restaurantes de todo o país, até o final do ano.



O objetivo é reunir informações dos estabelecimentos, incluindo cardápios digitais, links de redes sociais e números de contato, além de atualizar os horários de funcionamento, a fim de enriquecer as pesquisas na Busca e no Google Maps e, garantindo que eles tenham mais destaque nas plataformas e atraiam ainda mais clientes.



Agendamento de consultas médicas, exames e salões de beleza



Além dos recursos para bares e restaurantes, profissionais da saúde e beleza poderão se conectar com clientes em potencial que estão ativamente procurando os serviços que eles oferecem.



Para ajudar com isso, o Google também passou a disponibilizar a função de agendamento de consultas médicas e exames. Nesta primeira etapa da implementação, o Google traz a tecnologia para mais de 15 mil empresas dos setores de beleza e saúde.



Mais praticidade para mandar mensagens



Para facilitar a forma como as empresas se comunicam com os seus consumidores, as PMEs poderão escolher seu canal de mensagens preferido, seja via mensagens de texto (SMS) ou aplicativo de mensagens WhatsApp, e disponibilizá-lo na Busca e no Maps. O recurso estará disponível nas próximas semanas.



"Com essa nova experiência na Busca, estamos facilitando a conexão entre empresas e clientes, permitindo que as empresas compartilhem conteúdo das redes sociais diretamente na Busca e escolham o canal de mensagens preferido para interagir, tornando a comunicação mais eficiente e personalizada", afirma Bruno Pôssas, vice-presidente global de engenharia da Busca do Google.



Listas de sugestões personalizadas



Outra parceria importante do Google é com a Embratur, que, desde o ano passado, vem ajudando a impulsionar pequenas e médias empresas do setor de turismo por meio de treinamentos que auxiliam os empreendedores na digitalização dos negócios.



A partir de agora, a Embratur vai incluir também listas com sugestões de lugares para visitar em cidades que são clássicos pontos turísticos brasileiros. Já disponível para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a lista aparecerá junto às informações da cidade quando as pessoas buscarem por ela.



"Com esses novos recursos, esperamos ajudar empresas de todos os tamanhos, principalmente os pequenos negócios, a se conectarem de forma mais eficaz com seus clientes, expandir seu alcance e alavancar seus negócios por meio do Google", comenta Newton Neto, diretor de parcerias do Google para a América Latina.