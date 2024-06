Microexplosão em São Luiz Gonzaga, decorrente de intensa instabilidade climática - Divulgação

Publicado 17/06/2024 11:41 | Atualizado 17/06/2024 11:44

Rio Grande do Sul - Pelo menos 19 municípios gaúchos reportaram à Defesa Civil estadual nesta segunda-feira, 17, danos em virtude de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra durante o fim de semana.

Foram afetadas as cidades: Arvorezinha, Bento Gonçalves, Boqueirão do Leão, Canela, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Coqueiro Baixo, Dom Pedro de Alcântara, Igrejinha, Mampituba, Maquiné, Pareci Novo, Parobé, Roca Sales, São Luiz Gonzaga, Rio Pardo, São Vendelino, Três Coroas, Vale Real.



Em São Luiz Gonzaga, aconteceu uma microexplosão, fenômeno caracterizado por chuva volumosa em curto espaço de tempo, geralmente acompanhada de rajadas de vento intensas. A ocorrência, que deixou 400 pessoas desalojadas e uma ferida, afetou cerca de 15 mil pessoas.

Na noite de domingo, 16, a Defesa Civil estadual já recebeu a primeira carga de itens de ajuda humanitária para ser entregue aos afetados na cidade.



No distrito de Barra do Ouro, em Maquiné, 2 mil pessoas ficaram ilhadas devido à interrupção da ERS-484 e da ERS-239.



Em Dom Pedro de Alcântara, um movimento de massa ocasionou o desmoronamento de uma comunidade religiosa, sem registro de feridos, somente danos materiais.



Os demais municípios afetados registraram chuvas intensas, alagamentos e inundações pontuais, além de destelhamentos. As regiões da Serra e do Litoral Norte reportaram pequenos movimentos de massa sem maiores danos.