Em comércios, é possível observar as prateleiras se abalandoReprodução/redes sociais

Publicado 19/06/2024 11:40 | Atualizado 19/06/2024 11:52

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) relatou ter registrado dois terremotos nesta terça-feira, 17, em Frutal, interior de Minas Gerais. Por volta das 10h08, os moradores sentiram abalos sísmicos de magnitude 4,1. Já o segundo aconteceu às 10h19, com 3,2 de magnitude. O fenômeno não deixou feridos.

O registro também foi feito pela Rede Sismográfica Brasileira. No dia 3 de junho, Frutal também apresentou um terremoto por volta das 21h30 com magnitude de 2,7.

Já o Centro de Sismologia da USP informou que já foram registrados 22 pequenos tremores na região de Frutal, sendo este ocorrido nesta terça-feira, 18, de magnitude 4.1, o maior deles.

Moradores da região sentiram o abalo por pouco mais de 10 segundos, como demonstra os vídeos compartilhados nas redes sociais. Em comércios, é possível observar as prateleiras se abalando e uma luz chega a estourar em uma casa.

Cidade de Minas Gerais registra dois terremotos em menos de 11 minutos #Terremoto #ODia



A Defesa Civil da cidade disse que está estabelecendo contato com os órgãos competentes, como a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), a Rede Sismográfica do Brasil (RSBR) e o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Ainda em nota, a administração municipal pediu que caso ocorram novos tremores, a população procure espaços abertos, longe de estruturas, como casas, prédios, outdoor e árvores.

O tremor também foi sentido na região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, segundo a Defesa Civil de São Paulo. Os abalos foram registrados a mais de 1.300 km de distância do epicentro do terremoto.

A região Sudeste, em especial os estados de Minas Gerais e o interior de São Paulo, são áreas onde pequenos tremores são recorrentes, informou o Centro de Sismologia da USP.

O centro sismológico afirmou ainda que desde abril de 2023, há uma sequência de tremores nessa região sempre com magnitudes menores que 3. A grande maioria dos tremores têm causas naturais e se devem a grandes pressões geológicas atuando na crosta terrestre.