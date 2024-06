Pastor André Valadão orienta pais a não mandarem os filhos para a faculdade - Reprodução / Instagram

Pastor André Valadão orienta pais a não mandarem os filhos para a faculdadeReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 15:01

Rio - O pastor André Valadão movimentou a web ao dar mais uma declaração polêmica em um de seus cultos. No Instagram, o líder religioso publicou um vídeo, nesta terça-feira (18), em que orientava os pais a não enviarem seus filhos para a faculdade.

"Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para faculdade", iniciou o pastor no vídeo. "Não manda. Vai vender picolé na garagem! 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno?", aterrorizou ele.

Em seguida, André Valadão descreve a faculdade como um sinônimo de promiscuidade. "Criou o seu filho, para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabund*? Ou você criou ela para ser uma mulher santa, uma mulher digna de família, cheia de Deus? Ah, ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem", afirmou.

Ele ainda debochou de jovens que sonham em cursar o ensino superior e dos pais que gostariam de ver seus filhos formados. "'Ah, mas ela tem um sonho'. 'Ah, eu tenho um sonho'. 'Meu sonho é ter um doutor na minha família'. Aí, seu filho está lá: doutor, mestrado, doutorado, 'rabalado', 'baga', 'baga', 'baga'. Você vai falar de Jesus e ele fala assim: 'não fala de Deus para mim'. Acabou a sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja [e pergunta] em que eu errei? Você aceitou! Você, papai e mamãe", disse.

Nas redes sociais, internautas criticam duramente o vídeo publicado pelo pastor. "Quanto mais ignorantes as ovelhas, mais os lobos aproveitam", escreveu um perfil no X, antigo Twitter. "Sem dúvidas, essa é uma das falas mais abjetas que já vi, vindo de um líder religioso. De uma só vez, André Valadão desdenha do conhecimento científico, joga a universidade no 'inferno' e ainda tripudia de quem vê na educação uma alternativa para melhorar de vida. O projeto dessa gente é dominar as pessoas apostando na ignorância profunda", opinou um segundo. "Eu na Federal sendo mais crente que o André Valadão", disse um terceiro.

Famosos como Gil do Vigor também não gostaram da mensagem do pastor. Em seu perfil do Instagram, o ex-"BBB" detonou as falas de André Valadão e usou a Bíblia para refutar as orientações do líder religioso. "Essas pessoas querem manipular vocês. Se utilizam da ignorância para juntar massas e dominar, porque a falta de conhecimento, a ignorância, é um prato cheio para esses manipuladores", iniciou o economista.

"Já que ele quer utilizar a Bíblia, ele esqueceu que em João é falado que 'conhecereis a verdade e a verdade vos libertará'. O conhecimento e a verdade não liberta apenas o espiritual. [...] Não acredite nestas pessoas que estão utilizando o nome de Deus para manipular vocês. É inadmissível que um homem que tem acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. [...] Lembrem-se: quem é contra a educação é contra vocês", finalizou Gil.