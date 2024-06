Ralf se despede no velório do irmão, Chrystian - Van Campos/Agnews

Ralf se despede no velório do irmão, Chrystian Van Campos/Agnews

Publicado 20/06/2024 12:52 | Atualizado 20/06/2024 12:59

Rio - Família, amigos e artistas se despediram do cantor Chrystian, no velório que aconteceu nesta quinta-feira (20), no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul, grande São Paulo. A cerimônia foi aberta ao público.