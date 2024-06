Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "fazendo o L" com as mãos - Ricardo Stuckert / PR

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "fazendo o L" com as mãos Ricardo Stuckert / PR

Publicado 21/06/2024 17:34 | Atualizado 21/06/2024 17:53

O site oficial da Prefeitura Municipal de Alpinópolis, no sul de Minas Gerais, foi invadido na manhã desta sexta-feira (21). Hackers incluíram na tela inicial do site uma fotografia do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "fazendo o L" com as mãos. Os criminosos ainda assinaram o crime, identificando-se como "YodaF1re" e "Revil".







View this post on Instagram A post shared by Prefeitura Municipal de Alpinópolis (@prefeituraalpinopolis)

A assessoria do município informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para investigar o caso. Em nota, a prefeitura declarou: "Resistiremos aos ataques contra a democracia!".

Este não é o único ataque recente à cidade de Alpinópolis. Na última terça-feira (18), o prefeito Rafael Freire (PSD) desistiu da reeleição após denunciar constantes ataques homofóbicos, mesmo sendo o favorito do pleito.



No momento da publicação desta matéria, a página da Prefeitura Municipal de Alpinópolis já estava regularizada.