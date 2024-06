Homem sobreviveu a queda e foi levado ao hospital - Divulgação

Publicado 21/06/2024 18:02 | Atualizado 21/06/2024 18:03

Um trabalhador caiu do oitavo andar de um prédio na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira, 21. Ele instalava vidros para fechar a sacada de um apartamento quando sofreu o acidente.

O homem foi resgatado ainda com vida e levado ao Hospital do Campo Limpo, onde está intubado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ele sofreu uma fratura exposta na perna direita.

Com o apartamento em obras, o proprietário não estava presente no momento do acidente. Um pintor, que também trabalhava no local, testemunhou a cena e tentou segurá-lo, mas sem sucesso.

De acordo com a polícia, a queda ocorreu durante o processo de instalação do suporte, com uma broca, para o envidraçamento da sacada. A broca teria quebrado, fazendo ele perder o equilíbrio e cair.