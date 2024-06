Homem foi preso em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará - Divulgação / PCPA

Homem foi preso em Ourilândia do Norte, no sudeste do ParáDivulgação / PCPA

Publicado 24/06/2024 11:38 | Atualizado 24/06/2024 11:50

Um ex-servidor público foi preso preventivamente na operação Mormaço por furtar mais de 30 aparelhos de ar-condicionado de escolas em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. Ele estava trabalhando na Secretaria de Educação do Município. O prejuízo ultrapassou os R$ 93 milhões. No total, cinco mandados de busca e apreensão foram realizados.

O homem responderá pelos crimes de peculato, quando o funcionário público usa seu cargo para obter vantagem, receptação qualificada e por tentar atrapalhar as investigações. Ele foi detido na última sexta-feira (21). Os furtos aconteceram entre os meses de outubro e dezembro de 2023.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte não retornou. O espaço está aberto para manifestações.