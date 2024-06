Lavínia Scarlet de Oliveira foi atacada, estuprada e morta em 7 de maio deste ano - Reprodução / Instagram

Lavínia Scarlet de Oliveira foi atacada, estuprada e morta em 7 de maio deste anoReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 09:44 | Atualizado 26/06/2024 10:03

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou na terça-feira (25) um homem, de 44 anos, pelos crimes de estupro com resultado morte, ocultação de cadáver e furto, em Matipó, na Zona da Mata, interior de Minas Gerais. Lavínia Scarlet de Oliveira, de 24 anos, era atleta amadora e foi encontrada morta no dia 7 de maio deste ano. Ela era casada e mãe de dois filhos pequenos. O suspeito foi preso em flagrante à época dos fatos.

Segundo a polícia, as investigações iniciaram após o desaparecimento de Lavínia, ocasião em que foi realizado o mapeamento de todo trajeto feito pela vítima no dia do crime. O delegado Fábio Souza, que conduziu as investigações, ressaltou que após a análise de imagens, o responsável foi identificado.



“Foi possível constatar, por meio de câmeras de monitoramento, o indiciado circulando com a bicicleta da atleta pelo centro da cidade”, contou Souza. Ainda de acordo com o delegado, as informações apuradas junbto aos laudos médicos e os exames permitiram os agentes a pedir o indiciamento do homem.



Roubou a bicicleta



Segundo as investigações, Lavínia retornava de uma ida ao supermerdo quando foi atacada pelo suspeito perto de casa. Ele então abusou sexualmente dela antes de matá-la em uma lavoura de café. Depois, o homem ainda roubou alguns objetos da vítima, incluindo a bicicleta que ela usava para competir. “As provas testemunhais e técnicas são peremptórias em afastar a falaciosa versão do indiciado, em especial a prova obtida por meio do exame de DNA”, destacou o delegado.



Souza ainda exaltou a integração do trabalho policial, realizado de forma conjunta pela Delegacia em Matipó e pela Regional em Manhuaçu, além do setor de Perícia Técnica em Manhuaçu e de Medicina Legal, o que tornou possível a elucidação do crime.