Presidente LulaValter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "carnificina" o projeto de lei que equipara ao crime de homicídio o cometimento de aborto após 22 semanas de gestação. Em entrevista ao portal UOL, nesta quarta-feira, 26, Lula afirmou que os deputados "que fizeram a bobagem sabem o erro que cometeram".

Lula disse ser contra o aborto, mas reafirmou que o tema é de saúde pública. "O projeto apresentado não era projeto, era uma carnificina contra as mulheres", declarou. "Porque, na verdade, ele estava criminalizando a vítima." Lula também disse dar "graças a Deus" em relação à manifestação de setores da sociedade civil contra o projeto.

Por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o assunto será discutido por meio de uma comissão representativa com os deputados antes de ir à votação no plenário.

O grupo deve ser formado em agosto deste ano. O projeto já teve requerimento de urgência aprovado e, portanto, não precisa da aprovação em comissões temáticas.