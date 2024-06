Estudo revela ainda que há 1,2 smartphone por habitante, totalizando 258 milhões de celulares inteligentes em uso no País - Reprodução / Samsung

Estudo revela ainda que há 1,2 smartphone por habitante, totalizando 258 milhões de celulares inteligentes em uso no PaísReprodução / Samsung

Publicado 26/06/2024 14:43

São Paulo – O Brasil tem 480 milhões de dispositivos digitais (computador, notebook, tablet e smartphone) em uso no Brasil (corporativo e doméstico), ou seja, em maio deste ano, foram contabilizados 2,2 dispositivos digitais por habitante, de acordo com a 35ª edição da Pesquisa Anual do FGVcia sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas, divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGVcia).

O estudo revela ainda que há 1,2 smartphone por habitante, totalizando 258 milhões de celulares inteligentes em uso no Brasil. Adicionando os notebooks e os tablets, são 384 milhões de dispositivos portáteis, ou 1,8 por habitante. No país, são três celulares vendidos para um aparelho de TV.

Em relação a computadores, o Brasil possui 222 milhões (desktop, notebook e tablet) em uso, atingindo 1 computador por habitante (102% per capita). As vendas em 2023 caíram 3%, com 12 milhões de unidades. Apesar do cenário nebuloso, estima-se em 2024 venda total estável, mas com um crescimento na proporção de notebooks.

Pela primeira vez, a pesquisa constatou que o ChatGPT, da OpenAI, o Google Gemini e o Microsoft Copilot, são nessa ordem, os mais utilizados, para: Chatbot, Machine Learning e Reconhecimento Biométrico (Digital, Facial e Palmar, entre outros).

De acordo com o coordenador da pesquisa do FGVcia, professor Fernando Meirelles, “cresceu o domínio do smartphone em aplicações e classes de usuários“.

“Os principais projetos da TI são: Inteligência Artificial integrada com Inteligência Analítica (Analytics), Transformação Digital e implementação do “novo” ERP, com foco no Alinhamento Estratégico“, completa.