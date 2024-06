Momento em que homem tenta invadir casa da ex-namorada com uma moto - Divulgação - PC-AM

Momento em que homem tenta invadir casa da ex-namorada com uma motoDivulgação - PC-AM

Publicado 27/06/2024 10:00 | Atualizado 27/06/2024 10:08

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, cumpriu, na quarta-feira (26), mandado de prisão preventiva de um homem, 37, por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, 38. A prisão ocorreu no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

Suspeito foi preso na quarta-feira (26) no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus Divulgação / PC-AM

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da unidade especializada, a vítima relatou que teve um relacionamento com o autor por seis meses e eles estão separados há dois anos.



“A vítima afirma que o relacionamento com o homem sempre foi conturbado por ciúmes excessivo e agressividade. Ela o denunciou tempos atrás e solicitou uma medida protetiva. O indivíduo, inclusive, chegou a ser preso por violência doméstica, mas estava respondendo ao processo em liberdade”, disse.



Segundo a delegada, depois de ser solto, o homem continuou a atormentar a vítima e, no dia do descumprimento, ele tentou entrar na casa dela a força.



“As câmeras de segurança da localidade registraram o momento que ele tenta invadir o portão da garagem com uma motocicleta. O indivíduo também jogava pedras na residência, para perturbar a tranquilidade da vítima”, falou.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.