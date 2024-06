Agressor está preso preventivamente - Divulgação

Agressor está preso preventivamenteDivulgação

Publicado 27/06/2024 08:56

Minas Gerais - Um homem de 38 anos foi preso após agredir repetidas vezes sua companheira, filhos e enteadas. O caso aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Minas Gerais, e as informações foram divulgadas nesta quinta-feira (27).

As investigações começaram após um familiar denunciar à polícia que o suspeito teria ameaçado a mulher tanto com uma faca quanto com uma arma fogo. Ainda de acordo com os relatos, a vítima, mesmo no período de gravidez, sempre era submetida a violência física e psicológica, mas, por medo, não denunciava os fatos.

De acordo com a Polícia Civil, os episódios de violência contra as vítimas ocorriam de forma intensa e prolongada. Inclusive, um dos filhos chegou a ser agredido com um pedaço de madeira com pregos e uma das vítimas teria tentado suicídio em razão das agressões.

Também foi descoberto que as crianças não estão frequentando a escola, e que a família se muda com frequência, sempre que algum vizinho denuncia as agressões.

Depois da investigação, policiais capturaram o homem em seu ambiente de trabalho, em Belo Horizonte, capital mineira. Ele já foi indiciado por violência doméstica e está preso preventivamente.