Ação foi dos policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia de Parnamirim (18ª DP) - Divulgação / PC-RN

Publicado 27/06/2024 13:50

Policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia de Parnamirim (18ª DP) prenderam em flagrante, na terça-feira (25), uma mulher suspeita de cometer os crimes de stalking e extorsão contra um empresário. A prisão ocorreu dentro de um shopping, localizado na cidade de Parnamirim, na Grande Natal.

De acordo com a investigação, a mulher estava perseguindo o empresário há meses, chegando a ir à residência da vítima em Recife (PE). Foi constatado também, que ela utilizava de ameaças, exigia pagamentos via PIX e enviava prints da internet contendo o endereço das filhas e documentos do pai da vítima, além de vários contatos de aplicativos de mensagem para perseguir e extorquir.

Antes da ação policial, a suspeita havia entrado em contato com a vítima para exigir uma quantia de R$ 110 mil. No entanto, foi presa pela equipe policial em um restaurante dentro do centro comercial do shopping, juntamente com a vítima. O local era utilizado para negociar os valores exigidos ilegalmente para a conta da suspeita.

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça