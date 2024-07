Além das pedras brutas de crack, a polícai encontrou R$ 702 em espécie - Divulgação / PC-MS

Publicado 02/07/2024 10:07 | Atualizado 02/07/2024 10:07

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu, no último domingo (30), um homem de 24 anos por tráfico de drogas em Batayporã, no Mato Grosso do Sul. Segundo nota oficial, o jovem havia acionado os agentes e o serviço médico após a namorada, de 23, sofrer um ataque epilético.



Ao chegarem no local, os policias encontraram uma ambulância em frente a residência, mas a casa estava trancada. Após ouvirem pedidos de socorro, eles optaram por arrombar o portão e a porta da frente. No interior do quarto foi localizado o rapaz junto a companheira desacordada. Ele alegou que estava tentando aplicar os primeiros socorros para salvar a mulher.

No entanto, a equipe policial constatou que a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Em seguida foi localizado 41,50 gramas de crack, em pedras brutas, que se encontrava embaixo da cama, envolvido em sacolas plásticas, além da quantia de R$702,00, dentro do guarda-roupa. Também foram apreendidos aparelhos celulares.



O suspeito foi detido preventinamente por tráfico de drogas. Ele esta à disposição da Justiça após realização de Audiência de Custódia. Já a morte da mulher ainda segue sendo investigada e a polícia aguarda os laudos pericial necroscópico e de local do crime para dar seguimento.