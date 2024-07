Médico foi preso na noite de domingo (30) durante operação conjunto entre as polícias Civil e Militar - Reprodução

Publicado 02/07/2024 09:32 | Atualizado 02/07/2024 09:34

Policiais civis da Delegacia de Plantão Zona Sul (DPZS), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, no último domingo (30), um médico pela suspeita abusar sexualmente de cinco adolescentes em Natal, no Rio Grande do Norte. A prisão do suspeito aconteceu em um bairro da Zona Sul da capital potiguar e contou com o apoio da Delegacia de Plantão de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DPAGV).



Segundo nota, as investigações foram iniciadas após o médico acionar a Polícia Militar queixando-se de perturbação de sossego. Os agentes acionaram a Polícia Civil, através da Delegacia de Plantão Zona Sul (DPZS), que foi ao local e, ao chegarem à residência, encontraram as jovens junto a medicamentos (tadalafila, pílulas do dia seguinte e dramim), material de higiene feminina (absorventes, lubrificantes íntimos e camisinha) e exames ginecológicos para apurar doenças sexualmente transmissíveis.



Os policias ainda informaram que a mãe de uma das vítimas, que é técnica de enfermagem, tinha conhecimento dos atos praticados pelo médico e consentia a ida da filha à casa do suspeito. Em troca, segundo as investigações, o homem fornecia dinheiro e objetos domésticos para a mulher. Ela foi presa pela suspeita da prática dos crimes de favorecimento à prostituição infantil e abandono de incapaz.



Ainda foram apreendidos equipamentos eletrônicos de propriedade do médico. As adolescentes foram conduzidas à sede do Projeto Abraçar, localizado na maternidade municipal Dr. Araken Irerê Pinto, especializado em acolher e atender crianças e adolescentes em situação de violência sexual.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Durante a audiência de custódia, o médico teve a prisão preventiva decretada.