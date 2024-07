Tragédia aconteceu na zona Leste de Manaus, bairro Mauazinho, na rua São José - Divulgação

Publicado 02/07/2024 14:59

Uma idosa de 74 anos faleceu na manhã desta terça-feira (02), carbonizada em um incêndio dentro de casa. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, mas ao chegar ao local, a mulher já havia falecido. A tragédia aconteceu na zona Leste de Manaus, bairro Mauazinho, na rua São José.

Ao perceber o incêndio, vizinhos ligaram para o Corpo de Bombeiros e tentaram apagar o fogo, mas a chama estava muito alta. O coronel Reinaldo Menezes afirmou que a principal suspeita é que a morte tenha ocorrido por asfixia. "Chegamos ao local em oito minutos. A casa estava tomada por muito fogo e tinha uma pessoa lá dentro. Evitamos uma situação muito pior, pois havia um depósito de recicláveis ao lado da residência. A fumaça estava em todos os compartimentos, infelizmente ela morreu asfixiada. A porta da residência não tinha fechadura, mas no momento de desespero, ela não conseguiu abrir", afirmou.

De acordo com o CBMAM, foram enviadas quatro viaturas até o local e a equipe de perícia da Polícia Civil foi acionada. O DIA entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas, mas até o momento da publicação não teve resposta. Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.